أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 19-1-2025 في ختام التعاملات

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ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 19-1-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبريميم هيلثكير جروب، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأسمنت سيناء، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وفتنس برايم للأندية الصحية.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.2%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 15.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 67.7 مليون جنيه، 158.1 ألف جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة.

وصعدت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 61 شركة، ولم تتغير مستويات 28 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 61.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.82%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 33.720 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.447 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.424 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 9.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 70.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%.

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 11.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.97%.