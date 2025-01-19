شكرا لقرائتكم خبر عن ميار نجيب رئيسا لقطاع الإعلام والمسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات "WE" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "WE" عن تعيين ميار نجيب في منصب رئيس قطاع الإعلام والمسؤولية المجتمعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استراتيجية الشركة الإعلامية وتوسيع مبادراتها المجتمعية.

تتمتع ميار نجيب بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي والتسويق وبناء العلامات التجارية، وقد شغلت مناصب قيادية في عدد من الشركات الدولية البارزة، حيث نجحت في قيادة حملات إعلامية وتسويقية متميزة دعمت العلامات التجارية على المستويين المؤسسي والتسويقي.

تحمل ميار نجيب شهادة بكالوريوس الإعلام والصحافة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي حصلت عليها عام 2004، مما يعكس خلفيتها الأكاديمية القوية التي ساعدتها في تحقيق إنجازات بارزة في مسيرتها المهنية.

ويأتي تعيين ميار نجيب في إطار حرص المصرية للاتصالات على الاستفادة من الكفاءات المتميزة لدعم خططها الإعلامية وتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤية الشركة لتقديم قيمة مضافة للمجتمع المصري.