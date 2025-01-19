شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ارتفاع حجم مبيعات التعاون للبترول من بنزين 95 بنسبة 31٪ والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة التعاون للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026 بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وقيادات قطاع البترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس نقابة العاملين بالبترول.

وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به الشركات الوطنية لتوزيع المنتجات البترولية فى تلبية احتياجات المستهلكين بالسوق المحلى فى جميع أنحاء الجمهورية من الوقود والزيوت بكفاءة عالية، مؤكدا كذلك أهمية التركيز على وضع وتنفيذ خطط طموحة لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية من نشاط التوزيع ومحطات الخدمة

وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تطبيق آليات الحوكمة على منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية. وتعزيز الرقابة الصارمة عليها لضمان عدم تسريبها أو تداولها بطرق غير مشروعة، مما يساهم فى حماية مقدرات الشعب المصرى من المنتجات البترولية والدعم الكبير الموجه لها من الدولة.

ووجه الوزير الشكر للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على التعاون والتكامل لدعم توسيع شبكة محطات الشركة فى المحاور والطرق الجديدة.

ومن جانبه اكد الفريق مهندس كامل الوزير أن شركة التعاون للبترول من الشركات الوطنية العريقة ذات الريادة فى مجالها والتى نتطلع إلى ازدهارها وتميز محطاتها فى خدمة المواطن المصرى، مؤكداً أن وزارة النقل حرصت على سرعة التعاون مع وزارة البترول والشركة فى هذا الصدد سعياً لتحقيق نتائج سريعة على ارض الواقع تنعكس ايجاباً على الشركة وخدماتها المقدمة للمواطنين.

استعرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول أنشطتها الرئيسية موضحاً أن اجمالى عدد محطات الشركة لخدمة وتموين السيارات بالوقود يبلغ 1246 محطة على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من إضافة 25 محطة جديدة إلى شبكة محطات الشركة بدأ تشغيل اغلبها على مدار الشهور الست الماضية، علاوة على انشاء 8 محطات جديدة لتدخل الخدمة خلال العام المالى 2025-2026 والذى سيشهد ايضاً البدء فى انشاء 16 محطة أخرى، لافتاً إلى التوسع فى انشاء محطات فى مواقع مميزة بالمدن الجديدة والطرق الرئيسية ومنها طريق الضبعة وطريق بنى سويف والماظة وجامعة حلوان، كما تستهدف التواجد فى أكثر من موقع بالعاصمة الإدارية، حيث ينعكس التواجد فى المواقع المتميزة إيجاباً على عائدات الشركة ومبيعاتها من المنتجات البترولية عالية الجودة والزيوت، كما تم تطوير 12 محطة خلال الشهور الستة الماضية.

وأشار إلى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من بنزين 95 بنسبة 31٪ وبنزين 92 بنسبة 12%خلال الفترة يوليو ـ ديسمبر2024 مقارنة بالفترة نفسها عام 2023، مما يعكس زيادة حصة الشركة فى سوق توزيع المنتجات البترولية.

وفى مجال تسويق زيوت المحركات اوضح أن التعاون للبترول تستحوذ على 16.5٪ من حصة السوق، وأنها بصدد الاتجاه الى إحداث نقلة فى نوعية الزيوت التى تقوم تسويقها.

وأشار إلى التعاقد مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى والهايبر ماركت لتوزيع منتجات العناية بالمنزل والمنظفات لشركة التعاون للبترول للانتشار بالمنتج مشيرا إلى تعظيم الربحية بشكل كبير من منتج التنر وزيوت رش الأشجار.

كما استعرض جهود تطوير مستودعات الشحن والتداول التابعة للشركة وتركيب أنظمة التحكم مثل نظام القياس الآلى RTG ونظام عدادات القياس، كما لفت الى أهمية ما تمتلكه الشركة من أنظمة ATG للقياس الالى فى محطات البيع للمنتج النهائى ونظام Gps لتتبع أسطول سيارات النقل من أجل الرقابة على عملية التداول والتوزيع.

شارك فى اعمال الجمعية المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس إيهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس محمود ناجى وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والاستاذ احمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشؤون المالية والمحاسب محمد راغب وكيل اول الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين للبترول.