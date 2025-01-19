شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة فيرتيكال جينز بقيمة 118.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة فيرتيكال جينز، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 153 ألف سهم بقيمة 118.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة درة انفستمنت للتطوير العمراني بحجم تداول 625 ألف سهم بقيمة 62.5 مليون جنيه، وصفقتين على شركة بورت غالب ريزورت بحجم تداول 238.9 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 204.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 91 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 108.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.2%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 15.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 15 مليون جنيه، 55.2 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 67.7 مليون جنيه، 158.1 ألف جنيه، 26.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 29728 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 36947 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11449 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1934 نقطة.