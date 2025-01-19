شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى الأحد 19-1-2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول الأحد، 19 يناير 2025 03:56 م

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظى. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.78جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.88جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.89جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.87جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.87جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.77جنيه للشراء. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 13.83جنيه للبيع.

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