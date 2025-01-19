الاقتصاد

سعر الدولار الأحد 19-1-1-2025 فى البنوك المصرية .. تراجع الأسعار

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سعر الدولار الأحد 19-1-1-2025 فى البنوك المصرية .. تراجع الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أسماء أمين

الأحد، 19 يناير 2025 07:22 م

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار  الأمريكى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات اليوم الأحد 19- 1-2025، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.

وشهد سعر الدولار تراجعا فى البنوك المصرية مقابل الجنيه مسجلا فى البنك المركزي 50.28 جنيه للشراء، و50.42 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى: سعر  الدولار البنك الأهلى المصرى
 

50.30 جنيه للشراء.
50.40 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

50.31  جنيه للشراء.
50.41 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء
. 50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

50.30 جنيه للشراء.
50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء
50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى
 

50.36 جنيه للشراء

50.45  جنيه للبيع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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