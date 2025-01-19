شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات.. كيفية الاتصال عبر الواي فاي برقم هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 07:02 م

فى خطوة تهدف إلى تحسين جودة الاتصالات وتعزيز تجربة المستخدمين، يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling في السوق المصري، هذه الخدمة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الواي فاي، مما يجعلها حلاً مثاليًا للمناطق ذات التغطية الضعيفة لشبكة المحمول.

ما خدمة الاتصال عبر الواي فاي؟

تعمل هذه الخدمة على استخدام شبكة الواي فاي بدلاً من شبكة المحمول لإجراء المكالمات واستقبالها، ولا تتطلب الخدمة تحميل تطبيقات إضافية، بل تعتمد على رقم الهاتف الخاص بك مباشرة، مما يضمن تجربة سهلة ومتكاملة.

خطوات تفعيل واستخدام خدمة WiFi Callin

تأكد أن هاتفك يدعم ميزة WiFi Calling.

يمكنك التحقق من ذلك من خلال دليل الهاتف أو موقع الشركة المصنعة.

كذلك تأكد أن مشغل الاتصالات الخاص بك يدعم خدمة WiFi Calling.

قم بتفعيل الخدمة عبر التواصل مع خدمة العملاء أو من خلال تطبيق الشركة.

الاتصال بشبكة واي فاي

قم بالاتصال بشبكة واي فاي موثوقة ذات سرعة جيدة لضمان جودة المكالمات.

ولتفعيل الخدمة افتح الإعدادات على هاتفك.

اذهب إلى الشبكات والاتصالات أو إعدادات المكالمات.

فعّل خيار WiFi Calling.

استخدم تطبيق الاتصال الافتراضي على هاتفك لإجراء المكالمات كالمعتاد.

الهاتف سيختار تلقائيًا بين شبكة المحمول أو الواي فاي حسب جودة التغطية.