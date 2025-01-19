شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يرتفع.. تعرف على تطورات عيار 21 و24 فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأحد بالتعاملات المسائية، بالتزامن مع الارتفاع العالمي الذي تجاوز 2703 دولارات للأونصة، وفق سعر الإغلاق الأسبوعي في سوق الذهب العالمي، وسط توقعات بتغيرات جديدة للذهب.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4320 جنيهًا.

- عيار 21: 3780 جنيهًا.

- عيار 18: 3240 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 30240 جنيهًا.

أسعار الذهب ترتفع للأسباب التالية:

- الارتفاع العالمي: تأثرت الأسواق المحلية بالارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الذهب عالميًا.

- توقعات التضخم: تساهم التوقعات بارتفاع معدلات التضخم في زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط.

- الاضطرابات الجيوسياسية: تؤدي الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

يرى الخبراء أن أسعار الذهب قد تشهد مزيدًا من الارتفاعات في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، ينصح الخبراء باتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على تحليل شامل للسوق، مع مراعاة تحمل المخاطر.