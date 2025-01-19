شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي في السوق المصري غدا بحضور وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

يطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling غدًا، الاثنين، في حفل رسمي بمقر الجهاز بالقرية الذكية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات القطاع وممثلي وسائل الإعلام.

تعد هذه الخدمة نقلة نوعية في سوق الاتصالات المصري، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي، مما يعزز من جودة الخدمة خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية.

ويعقب مراسم الإطلاق مؤتمر صحفي يسلط الضوء على أهمية الخدمة وآليات تفعيلها للمستخدمين، بالإضافة إلى استعراض خطط وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين والشركات، بما يعزز من تنافسية سوق الاتصالات المصري.