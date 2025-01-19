شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "Wi-Fi Calling" فى مصر خلال ساعات.. خطوة نحو تحسين تجربة الاتصال والان مع تفاصيل الخبر

تعتزم شركات المحمول العاملة في السوق المصري إطلاق خدمة "واي فاي كولينج" Wi-Fi Calling خلال الساعات المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصال وتوفير حلول مبتكرة لعملائها وفقا لما أكدته مصادر لليوم السابع.

تأتي هذه الخدمة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري نموًا كبيرًا في استخدام الإنترنت، ما يجعلها إضافة هامة لتحسين تجربة المستخدمين في إجراء المكالمات الصوتية.

ويعتزم جهاز تنظيم الاتصالات الإعلان عن التفاصيل الفنية للخدمة.

وتتيح خدمة "واي فاي كولينج" للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت باستخدام اتصال الواي فاي بدلاً من الاعتماد على شبكة الهاتف المحمول التقليدية ولكن بنفس رقم العميل وبتكلفة الدقيقة العادية.

وعند تفعيل هذه الخدمة يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها باستخدام شبكة الواي فاي في حال كانت الإشارة الشبكية ضعيفة أو غير متاحة، ما يساهم في تحسين جودة المكالمات في الأماكن التي تعاني من ضعف في التغطية.

وتعمل الخدمة عن طريق تحويل المكالمات الصوتية من شبكة الهاتف المحمول إلى شبكة الإنترنت عبر الواي فاي، عندما يكون الهاتف متصلاً بشبكة واي فاي، يتم توجيه المكالمات إلى الإنترنت بدلاً من الشبكة التقليدية، وبذلك تضمن الخدمة تحسين جودة المكالمات وتقليل التداخل أو الانقطاع الذي قد يحدث بسبب ضعف الإشارة في الشبكة. وتستخدم الخدمة تكنولوجيا VoIP (الصوت عبر الإنترنت)، التي تسمح بإجراء المكالمات باستخدام الإنترنت سواء من خلال تطبيقات خاصة أو من خلال الخدمة المدمجة في الهاتف نفسه.

من خلال هذه الخدمة سيتمكن المستخدمون من تحسين جودة المكالمات في المناطق التي تعاني من ضعف في التغطية الشبكية، مثل الأماكن المغلقة أو المناطق النائية، كما ستساهم خدمة "واي فاي كولينج" في تقليل التداخل والانقطاعات التي قد تحدث أثناء المكالمات في حال كانت الإشارة الشبكية ضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد المستخدمون من توفير استهلاك البيانات على شبكة الهاتف المحمول، حيث يمكنهم إجراء المكالمات عبر الواي فاي دون الحاجة لاستهلاك باقة البيانات الخاصة بهم.

ويمثل إطلاق خدمة "واي فاي كولينج" يمثل خطوة استراتيجية لشركات المحمول في مصر، حيث سيساهم في تحسين جودة المكالمات الصوتية في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية الشبكية.

كما أن هذه الخدمة ستعزز من قدرة شركات المحمول على تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، مما يساعدها في جذب عملاء جدد وتعزيز تنافسيتها في السوق المصري، ومع تزايد الاعتماد على الإنترنت في الحياة اليومية، ستلعب هذه الخدمة دورًا هامًا في تحسين تجربة الاتصال للمستخدمين.

واي فاي كوليننج، Wi-Fi Calling، جهاز تنظيم الاتصالات، الواي فاي، الخدمات الصوتية، الانترنت،