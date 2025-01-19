شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 02:50 م

سجل الدولار استقرارا اليوم الأحد 19-1-2025 أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، حيث فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.28 جنيه للشراء و50.42 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.31 جنيه للشراء و50.41 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.31 جنيه للشراء.

50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.