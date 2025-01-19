شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 12:40 م

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 19-1-2025 تراجع أمام الجنيه المصرى فى منتصف تعاملات اليوم، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.31 جنيه للشراء و50.44 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.31 جنيه للشراء و50.41 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع

وتراجع سعر الدولار فى البنوك فى منتصف تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.31 جنيه للشراء.

50.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.30 جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.