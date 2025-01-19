شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأحد، 19 يناير 2025 12:32 م
تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:
13.78جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.88جنيه للشراء.
13.85جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.89جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي
12.87جنيه للشراء.
13.87جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.87جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.77جنيه للشراء.
13.83جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز