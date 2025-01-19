شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 19-1-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول الأحد، 19 يناير 2025 12:32 م

تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.78جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.88جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة 12.89جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.87جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 13.87جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.77جنيه للشراء. 13.83جنيه للبيع.

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