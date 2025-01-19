شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط استمرار ضعف التداولات والتي سجلت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 29754 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 37004 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13097 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 8335 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 11462 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 3163 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 10822 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، وبريميم هيلثكير جروب، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، والعربية لحليج الأقطان، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق عدد 249.3 ألف سهم، 14.1 ألف سهم، 1000 سهم، 9916 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 15 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 2.3 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات المصرية للدواجن، والمشروعات الصناعية والهندسية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ومصر بني سويف للأسمنت، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 200 ألف سهم، 11.6 مليون سهم، 52.7 ألف سهم، 2000 سهم، 500 ألف سهم، 25 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 90 ألف سهم.

أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقاري، عن بيع المساهم أشرف كمال جبرة يوسف، عدد 666.5 ألف سهم بسعر 2.207 جنيه بقيمة إجمالية 1.5 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 8.5449% إلى 3.697%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.



في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه مقابل 999.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 56.56%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 227.1 مليون جنيه مقارنة مع 137.8 مليون جنيه بنسبة نمو 64.79%.

وحققت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إيرادات بلغت 528 مليون جنيه مقابل 462.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 314.1 مليون جنيه مقارنة مع 281.1 مليون جنيه بنسبة نمو 12%.

في نفس الصدد أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، نتائج الأعمال عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 نوفمبر عام 2024، وحققت الشركة إيرادات بلغت 590.6 مليون جنيه مقابل 391.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 298.9 مليون جنيه مقارنة مع 220.7 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة جولدن بيراميدز بلازا، عن تحقيق الشركة إيرادات نشاط بلغت 70.4 مليون دولار خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 76.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 45.9 مليون دولار مقارنة مع 13.6 مليون دولار.