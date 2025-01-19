شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شركة حديد عز توافق على إصدار كفالات تضامنية بـ500 مليون دولار لشركات تابعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة حديد عز، قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة، أمس السبت، وتمت الموافقة على قيام الشركة - شركة حديد عز - بإبرام كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة، ذلك بحد أقصى 500 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري على أن يكون إبرام تلك الكفالات لصالح بنوك التعامل وشركات التمويل والتأجير التمويلي داخل و / أو خارج جمهورية مصر العربية استيفاء الشروط وتعهدات حصول تلك الشركات على قروض وتمويل، مع استمرار الموافقات السابق صدورها بخصوص الكفالات.

كمت وافقت الجمعية، على تفويض حسن أحمد نوح بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه سيادته في التوقيع على عقود الكفالات التضامنية، وكذلك في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بإبرام تلك الكفالات التضامنية، والتعهدات الخاصة بالكفيل المتضامن شركة حديد عز وملاحقها وتعديلاتها بما في ذلك الموافقة على شرط التحكيم إن وجد.