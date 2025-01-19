الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025 أمام الجنيه

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تعرف على سعر الدولار اليوم الأحد 19 يناير 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأحد، 19 يناير 2025 07:00 ص

ما يزال الدولار يحتفط بقيمته كعملة عالمية ذات ثقل فى مختلف دول العالم ولا سيما فى ظل تعامل قطاع الصادرات بها .. وينشر الخليج 365 اليوم الأحد 19-1-2025، آخر تحديثات لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية، حيث يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة أمام الجنيه والعملات المختلفة بالبنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

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