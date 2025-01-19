شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الأحد 19- 1- 2025.. صادرات مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 19 -1-2025 وواصل ثباته واستقراره فى الأسواق، حيث ينعكس توافر الأسمنت على حركة المعمار فى مصر ولا سيما فى ظل ثبات أسعاره.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه، حيث يستقر حاليا عند متوسط 3 آلاف جنيه للطن وسط توقعات بانخفاض فى الأسعار الفترة المقبلة.

كما ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 فى مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج، مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض فى الوقت نفسه.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19 يناير 2025

ويعد الأسمنت من أهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعرى فى الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيرى والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالى 5-7 سم.