شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأحد 19- 1- 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 19 يناير 2025 06:00 ص

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى خلال الساعات الاولى من تعاملات اليوم الاحد 19-1-2025 ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.

واستقر سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه مسجلا فى البنك المركزي 50.31 جنيه للشراء، و50.44 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.41 جنيه للشراء

50.50 جنيه للبيع