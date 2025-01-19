شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الأحد 19- 1- 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 19 يناير 2025 06:00 ص
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى خلال الساعات الاولى من تعاملات اليوم الاحد 19-1-2025 ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
واستقر سعر الدولار فى البنوك مقابل الجنيه مسجلا فى البنك المركزي 50.31 جنيه للشراء، و50.44 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع
50.35 جنيه للشراء. 50.45 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
50.35 جنيه للشراء.
50.45 جنيه للبيع.
50.35 جنيه للشراء
50.45 جنيه للبيع.
50.41 جنيه للشراء
50.50 جنيه للبيع
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