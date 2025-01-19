شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين أن أسعار اللحوم اليوم الأحد تستقر للشهر السادس على التوالي، وبلغ سعر الكيلو مستويات من 290 وحتى 330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى وكذلك حسب القطعيات وفى منافذ أمان ومنافذ وزارة التموين.



وبحسب بيانات شعبة القصابين، فإن سعر كيلو اللحوم يتراوح بين 350 و420 جنيها للكيلو فى محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا فى الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها وبعض القطعيات 490 جنيها.



وأشارت شعبة القصابين في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 300 إلى 320 جنيها فى منافذ أمان ويصل إلى 330 جنيها لبعض القطعيات فى المنافذ الحكومية.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.