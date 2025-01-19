شكرا لقرائتكم خبر عن مع انخفاض عيار 21 .. سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل اختلاف تأثير عوامل تسعير الذهب، حيث استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما تسبب في التحركات العرضية في سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه



خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بمقدار 5 جنيهات منخفضاً بنسبة 0.13% حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3800 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3807 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3750 جنيه للجرام.



التذبذب في سعر الذهب المحلي جاء بسبب تأثره بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي من جهة، ومن جهة أخرى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ليدفعه إلى التحركات العرضية، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

منذ بداية استحقاق الشهادات البنكية لاحظنا عدم انتقال سيولة نقدية كبيرة من البنوك إلى سوق الذهب، وذلك بسبب تجديد العديد من الأفراد للشهادات من جديد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي قلل من الطلب على الاستثمار فيه.