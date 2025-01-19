شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2025 فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 18 يناير 2025 10:00 م
ننشر سعر الذهب اليوم السبت فى الأردن، حيث سجل عيار 18 مبلغ 46.300 دينار، ويعد سعر الذهب فى الأردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار الاردنى بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين
عيار 24 سجل 61.700 دينار
عيار 22 سجل 56.500 دينار
عيار 21 سجل 54.000 دينار
عيار 18 سجل 46.300 دينار
عيار 14 سجل 36.000 دينار
عيار 12 سجل 30.800 دينار
الاونصة سجلت 1918.400 دينار
الجنيه الذهب سجل 431.700 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2701.92 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكى وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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