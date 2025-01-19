الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2025 فى الأردن

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سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2025 فى الأردن

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 18 يناير 2025 10:00 م

ننشر سعر الذهب اليوم السبت فى الأردن، حيث سجل عيار 18 مبلغ 46.300 دينار، ويعد سعر الذهب فى الأردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الاردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار الاردنى بالإضافة إلى الطلب المحلى على المعدن الثمين

عيار 24 سجل 61.700 دينار
عيار 22 سجل 56.500 دينار
عيار 21 سجل 54.000 دينار
عيار 18 سجل 46.300 دينار
عيار 14 سجل 36.000 دينار
عيار 12 سجل 30.800 دينار
الاونصة سجلت 1918.400 دينار
الجنيه الذهب سجل 431.700 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2701.92 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكى وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذى من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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