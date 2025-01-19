شكرا لقرائتكم خبر عن البقول والفاكهة ترفعان صادرات مصر من المواد الخام إلى 363 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت الصادرات المصرية من المواد الخام بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل نفس الفترة من عام 2023.

وسجل إجمالي صادرات مصر من المواد الخام نحو 363 مليون و549 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 312 مليون و744 ألف دولار في شهر أكتوبر من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 50 مليون و805 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن صادرات البقول الجافة لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الصادرات المصرية من المواد الخام، حيث بلغت قيمتها نحو 56 مليون و85 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 32 مليون و230 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليونا و855 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الفواكه الطازجه والتي سجلت نحو 129 مليون و267 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 105 ملايين و812 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليونا و455 ألف دولار.