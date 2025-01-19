الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 18-1-2025 فى آخر تحديث بالبنوك المصرية

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تعرف على سعر الدولار اليوم السبت 18-1-2025 فى آخر تحديث بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

السبت، 18 يناير 2025 10:00 م

يقوم الخليج 365 بتزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، ويأتى على رأسها سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، وبذلك يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف،حيث سجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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