شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك والذى عقد تحت عنوان" الشراكة المصرية النيجيرية: إطلاق آفاق الازدهار المشترك عبر التجارة والاستثمار"

حيث يمثل المنتدى خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويمهد الطريق لتحقيق نمو في مجالي التجارة والاستثمار على مستوى القارة الإفريقية.

وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى جانب السفير يوسف ميتاما توجار وزير الخارجية النيجيري، والسيد أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، و جوزيف أوتسيف وزير الري والمياه النيجيري، بالإضافة إلى محمد لير، رئيس الجانب النيجيري في مجلس الأعمال المشترك، والدكتور وليد جمال الدين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك ،والسيد أحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري.

و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات، التي بدأت دبلوماسيًا منذ عام 1961، تتسم بالاحترام المتبادل والطموحات المشتركة.

وأشار الخطيب إلى أن مصر ونيجيريا هما أكبر دولتين في القارة الإفريقية، وأن تعاونهما يشكل حجر الزاوية لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية في القارة، لافتا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة بين البلدين .

وأوضح الوزير أن مصر استثمرت بشكل كبير في بنيتها التحتية خلال العقد الماضي، في مشروعات تشمل شبكات الطرق، والمدن الجديدة، والموانئ، و الطاقة، لافتا الى أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزًا لقيادة القطاع الخاص لعملية التنمية الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمارات.

كما دعا الخطيب المستثمرين النيجيريين إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة فى مصر وكذا الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا، والميركوسور، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية في دول رئيسية بالقارة، ومن بينها دولة نيجيريا ، بالإضافة إلى تسهيل العمليات المصرفية ودعم برامج ضمان الصادرات لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية.

ومن جانبه قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية، مشيرا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وبما يسهم فى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والنيجيري على حد سواء.

وأشار عبد العاطى إلى فرص الاستثمار المشترك بين البلدين لاسيما فى مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والتعدين ، والبترول والغاز، والانشاءات ، ومشروعات البنية التحتية، وإدارة المياه ، واستصلاح الأراضي والنقل واللوجستيات، مشيرا الى الارادة السياسية للبلدين لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين لمستويات متميزة.

من ناحيته رحب السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالسادة الوزراء من دولة نيجيريا الشقيقة وقال ان التعاون بين البلدين الشقيقين من الممكن ان يشمل تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري والتقني وتأمين الغذاء ومواجهة التحديات

مثل تعداد السكان وكذلك التغيرات المناخية التى لها انعكاسات سلبية على الزراعة وكذلك تقديم الخبرات والسيطرة على الآفات العابرة للحدود

وأكد وزير الزراعة كذلك على دعم القطاع الخاص فى البلدين وتشجيعه للاستثمار فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، كما أشار إلى تجربة مصر فى مجال التمويل الزراعى.

ومن جهته أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى حرص مصر على تبادل الخبرات المائية مع دولة نيجيريا ونقل الخبرات المصرية الكبيرة فى مجال حوكمة المياه لدولة نيجيريا، لافتا إلى أن الدولة تطبق تكنولوجيات متقدمة لإدارة منظومة المياه فى مصر.

وقال أبو بكر كيارى وزير الزراعة والأمن الغذائى النيجيرى إن بلاده ملتزمة بزيادة الإنتاج الزراعى، خاصة فى المحاصيل الأساسية والتى تعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائى ودعم النمو الاقتصادى.

وأضاف الوزير أن نيجيريا تسعى للاستفادة من الخبرات المصرية والتقنيات المتقدمة والمنخفضة التكلفة فى مجالات الزراعة والرى، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة إقليمية كمركز تجارى وشبكة قوية يمكنها تسهيل تصدير المنتجات الزراعية النيجيرية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن التعاون مع مصر يمثل فرصة كبيرة لتعميق الشراكة فى مجالات مثل أنظمة الرى، والممارسات الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

كما أشاد الوزير بالتعاون القائم بين نيجيريا وشركة طنطا موتورز المصرية فى مجال ميكنة الزراعة، واصفًا هذا التعاون بأنه نموذج ناجح يعكس الإمكانيات الكبيرة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أحمد البديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا وخلق فرص مشتركة للنمو، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين بهدف زيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين

وأشار الوزير المفوض التجارى فاضل يعقوب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجارى إلى ضرورة توطيد علاقات الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

ودعا يعقوب إلى أهمية استمرار التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة لصالح الطرفين، بما يساهم فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر ونيجيريا، مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية، مثل الزراعة، والصناعة، والتكنولوجيا.

وقد شهد الوزراء توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى عدد من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين.