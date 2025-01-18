شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت في سلطنة عمان حيث سجل عيار 18 مبلغ 25.075 دينار، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

عيار 24 سجل 33.450 ريال

عيار 22 سجل 30.650 ريال

عيار 21 سجل 29.275 ريال

عيار 18 سجل 25.075 ريال

عيار 14 سجل 19.500 ريال

عيار 12 سجل 16.725 ريال

الأونصة سجلت 1040.200 ريال

الجنيه الذهب سجل 234.100 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2701.90 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.