شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية السبت 18 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استطاع الذهب العالمى الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 5 أسابيع وذلك فى ظل تراجع الدولار الأمريكى بسبب البيانات الأمريكية التى صدرت الأسبوع الماضى والتى أظهرت تراجعا فى التضخم أعاد التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرإلى الأمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمى ارتفاعا خلال الأسبوع الماضى بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2724 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2689 دولارا للأونصة ليغلق عند المستوى 2703 دولارات للأونصة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4286 جنيها.

عيار 21 يسجل 3750 جنيها.

عيار 18 يسجل 3214 جنيها.

الجنيه الذهب 30000 جنيه



يعد هذا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالى حيث تمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذى ساعد السعر على الارتفاع ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2700 دولار للأونصة وهو ما يزيد من فرص الصعود خلال الفترة القادمة، وفق جولد بيليون.