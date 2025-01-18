شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 18-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تضم تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال وكذلك خلال أيام الإجازات بما في ذلك يوم السبت .

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.80جنيه للشراء.

13.87جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.88جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.78جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.



