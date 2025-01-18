شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم السبت 18 -1-2025 .. 3 آلاف جنيه فى المصنع والان مع تفاصيل الخبر

وصل سعر الأسمنت لنحو 3 آلاف جنيه في أرض المصنع وفي الأسواق يصل لـ 3200 جنيه عند بعض الموزعين حسب نوع الشركة المنتجة.

وهناك حالة من الوفرة فى المنتج، مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

محليا استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 18 -1-2025 حيث يصل متوسط سعر طن الأسمنت لنحو 3 آلاف جنيه تسليم ارض المصنع حيث تشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار وسط ترقب لتغير الأسعار خلال الفترة المقبلة ويصل سعر الطن حاليا لنحو 3200 جنيه ،



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025 وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية تراجعها بشكل طفيف حيث يعتبر الإسمنت عصب مواد البناء ، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات .