الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 18 - 1– 2025

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أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 18 - 1– 2025

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم  السبت  18-1-2025 في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.41  جنيه للشراء.

163.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
13.37 جنيه للشراء.

13.44  جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.69 جنيه للشراء.

13.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
12.77 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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