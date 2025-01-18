شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم السبت 18-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الحديد اليوم السبت 18-1-2025 في السوق المصري، وفق ما كشف عنه أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وبلغ متوسط سعر طن الحديد 38200 جنيه (تسليم أرض المصنع)، ويرتفع بقيمة تصل إلى 1000 جنيه في الطن وفق المحافظة أو نوع شركة الحديد.

وانعكس استقرار سعر حديد التسليح على قطاع المعمار بشكل ايجابى وسط ترقب لانخفاض الأسعار بشكل ملموس الفترة المقبلة، وثبت سعر الحديد في ظل وفرة المعروض بالأسواق، نتيجة توافر الإنتاج بشكل يفوق، إذ بلغ إجمالي الإنتاج من المصانع (شامل التصدير) حوالي 8.5 مليون طن عام 2024 مقسم ما بين 5.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و1.3 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و1.4 مليون طن من مصانع الدرفلة.

فيما بلغ إجمالي الطاقة غير المستغلة في مصانع الحديد حوالي 7.26 مليون طن موزع بين 3 ملايين طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة.

ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد والصلب في مصر، 15.76 مليون طن ما بين 8.8 مليون طن من المصانع المتكاملة، و2.72 مليون طن من المصانع نصف المتكاملة، و4.22 مليون طن من مصانع الدرفلة، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية، فيما بلغ

أسعار الحديد اليوم السبت 18 يناير 2025 تسليم أرض المصنع

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.