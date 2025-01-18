شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم السبت 18-1-2024.. استقرار عند 3 آلاف جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الأسمنت اليوم السبت 18-1-2025 في السوق المصرية، ليصل متوسط سعر طن الأسمنت عند 3 آلاف جنيه تسليم (أرض المصنع)، على أن يرتفع بقيم تتراوح بين 100-200 جنيه للمستهلك، عند الموزعين وحسب الشركة المنتجة.

يأتي هذا وسط استقرار ملحوظ في حجم المعروض في السوق المحلي، وكذلك في الطلب نتيجة استمرار نمو الاستهلاك على المشروعات القومية وإنشاء المدن الجديدة، وينتظر زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة مع بدء عودة التصالح في مخالفات البناء.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري ، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر يناير 2025، يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.