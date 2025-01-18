شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة هذا الأسبوع أبرزها عمومية شركة حديد عز والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، عددًا من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الجاري، أبرزها انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات حديد عز، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، ومصر للأسواق الحرة، وأوراسكوم المالية القابضة، وتوزيع شركتي الدلتا للسكر والمهندس للتأمين أرباحًا نقدية على المساهمين.

وتبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز، للنظر في الموافقة على قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة، وانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بي أي دي البدر للاستثمار والتنمية، للنظر في المخالفات بتقرير تفتيش الهيئة العامة للاستثمار، وما يترتب عليها من آثار وفقًا لحكم المادة 160 من القانون 159 لسنة 1981.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للأسواق الحرة، للنظر في التصديق على تقرير الأداء الاقتصادي الصادر بتاريخ 11 ديسمبر عام 2024 من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 93.75 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه تمول من الاحتياطات القائمة للشركة، وتعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية أمام كافة الجهات المعنية بشأن زيادة رأس المال بالأسهم المجانية.

ويوم الإثنين يبدأ صرف القسط الأول لشركة المهندس للتأمين بقيمة 0.1785714285 جنيه، ويوم الثلاثاء تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة، للنظر في تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتغيير الاسم ليصبح أو بي المالية القابضة، وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي للشركة بمقر الشركة، والنظر في إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر، والنظر في تعديل المادتين (6،7) من التظام الأساسي للشركة في ضوء إعدام أسهم الخزينة.

ويوم الأربعاء 22 يناير الجاري، يصرف القسط الثاني للكوبون النقدي لشركة الدلتا للسكر بقيمة 2.5 جنيه، وفي ختام الأسبوع يصرف القسط الثاني من شركة الدلتا للتأمين بقيمة جنيه واحد.