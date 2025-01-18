شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة ترفع رأسمالها بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 12 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركات البورصة المصرية، رأسمالها بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال 12 يومًا من عام 2025، وذلك بعدما زادت شركتا ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه للأولى، ومن 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه للثانية.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.