شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 27.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "حديد عز" بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 13.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.028 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 35.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 706.3 مليون جنيه، ثم "مصر للألومنيوم" بحجم تداول 4.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 606.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 511.5 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 70.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 471.6 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة"، بحجم تداول 175.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 425.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 22.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 408 ملايين جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 18.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 377.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 29605.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8229.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 11326.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36784.66 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 10628.44 نقطة.