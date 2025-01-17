شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 1.9 مليار جنيه أرباحًا نقدية على المساهمين خلال 12 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 1.890 مليار جنيه خلال 12 يومًا من عام 2025، بعدما صرفت شركتا العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، على التوالي.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 29605.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8229.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 11326.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36784.66 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 10628.44 نقطة.