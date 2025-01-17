شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 17-1- 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-1-2025، في البنك الأهلي المصري، وجاء سعر الدولار أمام الجنيه 50.35 جنيه للشراء، 50.45 جنيه للبيع، سعر اليورو الأوروبى اليوم 51.66 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

سعر الدولار اليوم :

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.41 جنيه للشراء.

163.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.37 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.69 جنيه للشراء.

13.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.77 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.