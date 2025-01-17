شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 17 يناير 2025 10:00 م
ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 -1-2025 فى الأردن، حيث سجل عيار 24 مبلغ 61.900 دينار، ويعد سعر الذهب في الاردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين بشكل عام ، وتشهد أسعار الذهب في الاردن.
تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار الأردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن
عيار 24 سجل 61.900 دينار
عيار 22 سجل 56.700 دينار
عيار 21 سجل 54.200 دينار
عيار 18 سجل 46.400 دينار
عيار 14 سجل 36.100 دينار
عيار 12 سجل 31.000 دينار الأونصة سجلت 1925.500 دينار
الجنيه الذهب سجل433.300 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2711.97 دولار
وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.
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