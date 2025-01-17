شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 -1-2025 فى الأردن، حيث سجل عيار 24 مبلغ 61.900 دينار، ويعد سعر الذهب في الاردن من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين بشكل عام ، وتشهد أسعار الذهب في الاردن.

تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الدينار الأردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن

عيار 24 سجل 61.900 دينار

عيار 22 سجل 56.700 دينار

عيار 21 سجل 54.200 دينار

عيار 18 سجل 46.400 دينار

عيار 14 سجل 36.100 دينار

عيار 12 سجل 31.000 دينار الأونصة سجلت 1925.500 دينار

الجنيه الذهب سجل433.300 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2711.97 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.