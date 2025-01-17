شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطري جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعاربين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الريال القطرى ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر صرف الريال وكذلك خلال أيام الإجازات بما في ذلك يوم الجمعة.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.80 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي

12.88جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.78جنيه للشراء.

13.84جنيه للبيع.