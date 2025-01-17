شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 10.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 10.2%، وصعد قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 2.7%، 2%، على التوالي، وقفز قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ونما قطاع العقارات بنسبة 0.5%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.1%، أعقبه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.8%، 3%، على التوالي، يليهما قطاعات الخدمات التعليمية، والبنوك، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.3%، على الترتيب.

وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، وانخفض قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.01%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 29605.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8229.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 11326.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36784.66 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 10628.44 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 15.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.391 تريليون جنيه إلى 1.405 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.9 مليار جنيه إلى 406.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.