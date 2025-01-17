الدولار بـ50.45 جنيه.. أسعار العملات اليوم الجمعة 17-1-2025

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

محمد يوسف

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