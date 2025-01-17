الاقتصاد

الدولار بـ50.45 جنيه.. أسعار العملات اليوم الجمعة 17-1-2025

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الدولار بـ50.45 جنيه.. أسعار العملات اليوم الجمعة 17-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17-1-2025، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي:
 

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.41  جنيه للشراء.

163.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.37 جنيه للشراء.

13.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.69 جنيه للشراء.

13.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.77 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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