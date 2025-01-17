س و ج عن أول مركز عالمى للتميز فى الذكاء الاصطناعى التوليدى فى مصر

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استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جذب كبرى الشركات؛ لإنشاء مراكز تعهيد عالمية في مصر لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة صادرات مصر الرقمية، وينشر ”الخليج 365” أبرز الأسئلة وأجوبتها عن أول مركز عالمي للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مقرر إنشائه فى مصر.

س- بداية ما هى خطة وزارة الاتصالات لجذب كبرى شركات التعهيد؟

ج- أطلقت وزارة الاتصالات، استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد 2022-2026، مستهدفة مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

س- وما هي المزايا التنافسية لمصر في صناعة التعهيد؟

ج- مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز، بالإضافة إلى وفرة الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية والرقمية.

س- وما هي خطوات تأهيل الشباب للعمل في مراكز التعهيد؟

ج- تستهدف الوزارة، تدريب 500 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي في مختلف التخصصات التكنولوجية ومنها التخصصات العميقة مثل الأمن السيبراني مع التوسع في الشرائح المستهدفة لتشمل غير المتخصصين مثل الأطباء والمحامين، والمحاسبين.

س- وما هي نتائج استراتيجية صناعة التعهيد؟

ج- نمت صناعة التعهيد في مصر، مذ إطلاق الاستراتيجية، إذ زاد عدد العاملين بهذه الصناعة، الذين يصدرون خدمات رقمية لمختلف دول العالم من 90 ألف متخصص إلى أكثر من 140 ألف متخصص خلال عامين، يعملون في حوالي 200 شركة عالمية من مختلف دول العالم تعمل في مجال التعهيد في مصر.

كما توسعت مجالات صناعة التعهيد لتغطي مجالات متنوعة، بدءًا من مراكز الاتصال التي بدأت منذ 25 عامًا إلى خدمات البرمجيات، ثم الخدمات الأكثر قيمة، مثل تصميم الدوائر الالكترونية وأشباه الموصّلات والبرمجيات المدمجة في السيارات وغيرها من المجالات عالية القيمة، كذلك نمت صادرات مصر في التعهيد خلال عام واحد بنسبة 54%.

س- وما هي عوائد إنشاء مراكز للشركات العالمية في مصر؟

ج- يساهم إنشاء مراكز للشركات العالمية في مصر، في خلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب المصري، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعهيد.

كما توفر المركز بيئة محفزة للابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية الحديثة وعالية التخصص والقيمة لتلبية احتياجات السوق العالمي انطلاقًا من مصر، وبما يعزز من صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات المصرية.

س- وما هي أحدث المراكز العالمية التي سيتم إطلاقها في مصر مؤخرًا؟

ج- وقعت مجموعة "كونيكتا" الإسبانية الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم لإطلاق مقر رئيسي جديد بالقاهرة ضمن خطتها لاستثمار حوالي 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توفير 3000 فرصة عمل متخصصة لتقديم خدمات رقمية وتقنية متطورة تشمل حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والدعم الفني، وخدمات العملاء متعددة اللغات (الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية).

وستقوم الشركة بإنشاء أول مركز عالمي لها للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدى في مصر، حيث تخطط لنقل المعرفة والخبرات للكوادر المصرية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (Conversational AI)، وتحليل البيانات، وغيرها من التقنيات الناشئة.