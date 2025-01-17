شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لسعر الدولار اليوم الجمعة 17-1-2025 فى آخر تحديث بالبنوك المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف على مستوى سوق الصرف بمصر، يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة ، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و50.45 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء 50.35 جنيه 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.