شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة قدرات السد العالى إلى 2400 ميجاوات والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 17-1-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 24 مبلغ 4331 جنيها وعيار 21 سجل 3790 جنيها وعيار 18 سجل 3248 جنيها وتنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار.

تحديث سعر الذهب اليوم فى الأسواق مع هبوط عيار 21

تراجع سعر الذهب في مصر، وذلك بعد أن استقرت التداولات يوم أمس، وسط استمرار محاولات السعر في الارتفاع لتتبع حركة السعر العالمي، بينما يتجه سعر الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي .

وسجل عيار 24 مبلغ 4331 جنيها، وعيار 21 سجل 3790 جنيها، وعيار 18 سجل 3248 جنيها، وعيار 14 سجل 2526 جنيها، والجنيه الذهب 30320 جنيها.

انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بعد أن تمكن من الارتفاع فوق المستوى 3800 جنيه للجرام يوم أمس وتسجيل أعلى مستوى عند 3807 جنيه للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب بسبب تراجع سعر الذهب العالمي من اعلى مستوياته في شهر.

وزير الكهرباء: زيادة قدرات محطة السد العالى لتوفير 269 مليون دولار سنويًا

زار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة يرافقه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي محطة توليد كهرباء السد العالي التابعة لشركة المحطات المائية بمحافظة أسوان، وذلك لتفقد سير العمل ومتابعة مستجدات تنفيذ أعمال مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.

قدم المهندس هشام كمال رئيس الشركة، عرضا توضيحيا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1، أسوان2 ، نجع حمادى، اسنا وأسيوط بالاضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة ومدى توافر قطع الغيار والمهمات اللازمة والمواجهة الاستباقية للأعطال وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم العوائد منها.

البترول: حفر بئر فى منطقة شمال مراقيا بالمتوسط ووجود طبقتين من الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن حفر البئر نفرتارى لشركة "اكسون موبيل" فى منطقة شمال مراقيا عند عمق مياه 1720 متر فى المنطقة الغربية للبحر المتوسط، وأظهرت النتائج بعد تسجيلات الآبار وجود طبقتين أساسيتين حاملتين للغاز فى تكوين الكريتاسى وجاري حساب التقديرات المبدئية لحجم الغاز.

ووفق بيان للوزارة، فأن هذا البئر يتميز بأنه ليس عميق حيث يصل العمق النهائى لحوالى 2700 متر مما يعطى الأمل فى سهولة وسرعة تنميته، كما أنه قريب من تسهيلات حالية بها سعة لاستقباله.

هذا وقد استخدمت "اكسون" جميع التقنيات الحديثة فى الحفر إلى جانب أحدث تطبيق لمعالجة البيانات السيزمية لإثبات وجود الغاز المكتشفة فى هذه المنطقة البكر لأول مرة.

توقيع اتفاقية للحصول على تمويل بـ230 مليون دولار من اليابان لدعم الموازنة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، حفل توقيع الاتفاق التنفيذي، للتمويل الميسر من الجانب الياباني بقيمة 230 مليون دولار، لدعم الموازنة وتمكين القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، ووقع الاتفاق ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، كاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، بحضور ممثلين عن الوزارتين والجانب الياباني.

قالت رانيا المشاط، إن هذا التمويل يأتي في إطار من التكامل مع التمويلات الأخرى من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية الآخرين، لمساندة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، و دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، روفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، منوهةً بأن الدولة نفذت 86 إجراءً خلال العام الماضي للاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد وتجعله أكثر صمودًا أمام الصدمات المستقبلية.