شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم الجمعة 17-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار سعر الحديد اليوم، لدي الشركات والموزعين، حيث يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية .

وواصل الحديد استقراره اليوم الجمعة 17-1-2025 في مختلف المحافظات المصرية ولدى الموزعين بواقع 38200 جنيه للطن ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع .

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

وانعكس استقرار سعر حديد التسليح على قطاع المعمار بشكل ايجابى وسط ترقب لانخفاض الأسعار بشكل ملموس الفترة المقبلة.

واستقر سعر الحديد اليوم الجمعة 17 -1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك، وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 17 يناير 2025 تسليم ارض المصنع

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .