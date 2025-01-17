شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. الجنيه الذهب فى مصر يتراجع فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يناير 2025 بعد أن تراجع الجنيه الذهب بصورة بقوة، في ظل تغيرات مستمرة في سعر بيع الجنيه الذهب للمستهلكين في السوق المصري، ويتحرك سعر الجنيه الذهب في مصر، على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، وننشر تفاصيل سعر الجنيه الذهب وكذلك سعر الذهب اليوم لجميع الأعيرة.

ويسجل الجنيه الذهب الآن وقت نشر هذه السطور مستويات 30320 جنيها بدون إضافة رسوم للتصنيع أو الضريبة والدمغة.

وتبلغ سعر مصنيعة الجرام في الجنيه الذهب بالسوق المصري 54 جنيها بمعنى أن سعر مصنيعة الجنيه الذهب في مصر تسجل 432 جنيها تشمل ضريبة ودمغة.