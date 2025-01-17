الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 17 - 1 - 2025 فى البنك الأهلى المصرى

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أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 17 - 1 - 2025 فى البنك الأهلى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - في البنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم  الجمعة  17-1-2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم : 


50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
61.30 جنيه للشراء.

61.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
162.41  جنيه للشراء.

163.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم
13.37 جنيه للشراء.

13.44  جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.69 جنيه للشراء.

13.73 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم
12.77 جنيه للشراء.

13.83 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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