شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 17-1-2025 فى البحرين يتغير مجددا لعدة عوامل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 -1-2025 فى البحرين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.775 دينار، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم كثير من الأفراد والمستثمرين ، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن النفيس.



عيار 24 سجل 32.775 دينار

عيار 22 سجل 30.025 دينار

عيار 21 سجل 28.675 دينار

عيار 18 سجل 24.575 دينار

عيار 14 سجل 19.125 دينار

عيار 12 سجل 16.375 دينار

الاونصة 1019.100 دينار

الجنيه الذهب سجل 229.350 دينار

الأونصة بالدولارسجلت 2710.39 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن النفيس يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.