شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر مع توقعات سعر الذهب عالمياً ومحليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تراجع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم ، ننشر آخر توقعات سعر الذهب اليوم وذلك بعد أن استقرت التداولات يوم أمس وسط استمرار محاولات السعر في الارتفاع لتتبع حركة السعر العالمي، بينما يتجه سعر الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

سعر الذهب اليوم الجمعة

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بعد أن تمكن من الارتفاع فوق المستوى 3800 جنيه للجرام يوم أمس وتسجيل أعلى مستوى عند 3807 جنيه للجرام، ولكنه فشل في الحفاظ على هذه المكاسب بسبب تراجع سعر الذهب العالمي من اعلى مستوياته في شهر.

من جهة أخرى أغلقت تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يوم أمس في البنوك على تراجع الأمر الذي قلل من فرص استمرار سعر الذهب المحلي في الارتفاع، حيث يبقى هذان العاملان هما المؤثران على حركة سعر الذهب المحلي خلال الفترة الأخيرة، وفق تحليل جولد بيليون.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد تسجيله أعلى مستوى في 5 أسابيع يوم أمس في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي تسببت في تراجع مستويات الدولار.

شهد سعر الذهب المحلي تراجع طفيف مع بداية تداولات اليوم الجمعة ليتبع حركة الذهب العالمي، ولكن يبقى الذهب المحلي محتفظاً بالزخم الصاعد الذي كونه هذا الأسبوع في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

تمكن سعر الذهب العالمي من الارتفاع والاستقرار فوق خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي نجح في اختراقه هذا الأسبوع، ليصل يوم أمس إلى المنطقة المستهدفة تحت المستوى 2730 دولار للأونصة، واستمرار ارتفاع السعر قد يدفعه إلى الاقتراب من قمته التاريخية عند 2790 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استقرت تداولات الذهب المحلي عيار 21 حول المستوى 3800 جنيه للجرام خلال تداولات الأمس، بينما بدأ تداولات اليوم بتراجع طفيف تحت هذ المستوى وسط استمرار محاولات اختراق هذا المستوى.