شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم الجمعة 17-1-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الجمعة، 17 يناير 2025 05:00 م

يقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية ، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى: سعر الريال القطرى فى البنك المركزى 13.80جنيه للشراء. 13.87جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء. 13.86جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء. 13.84جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك المصرى الخليجي 12.88جنيه للشراء. 13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.87جنيه للشراء. 13.85جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.78جنيه للشراء. 13.84جنيه للبيع.



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