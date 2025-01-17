شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تحتفى باتفاق غزة.. وتربح 16 مليار جنيه وتوقعات باستفادة الشركات والان مع تفاصيل الخبر

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، إلى المنطقة الخضراء خلال آخر جلستين من الأسبوع الماضي، وتفاءل المستثمرين وتقارير شركات السمسرة بصعود سوق المال خلال الفترة المقبلة، في أعقاب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتوقعات استفادة الشركات المقيدة من مشروعات إعادة الإعمار المنتظرة في القطاع.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 29605.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8229.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 11326.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36784.66 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 10628.44 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 15.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.196 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.391 تريليون جنيه إلى 1.405 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 398.9 مليار جنيه إلى 406.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.790 تريليون جنيه إلى 1.811 تريليون جنيه بنسبة نمو 1.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 3 مليارت جنيه بنسبة نمو 0.8%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 397.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.053 مليار ورقة منفذة على 535 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 380.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.330 مليار ورقة منفذة على 369 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 4.74% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.26%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 9.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 493.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 180.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.2 مليار جنيه، بحجم تداول 3 مليارات ورقة مالية منفذة من خلال 203.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 15.4 مليار جنيه بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 384.1 ألف عملية.